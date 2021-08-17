Росія, Китай та Пакистан залишили свої посольства у Кабулі [ Редактировать ]
Лише три посольства залишилися у Кабулі. Представників Росії, Китаю і Пакистану досі не евакуювали. Раніше Москва заявила, що має намір лише частково повернути своїх співробітників додому.
Водночас посол країни планує зустріч з представниками "Талібану", щоб обговорити питання безпеки дипломатів. Посольство Китаю свої подальші дії у Кабулі не коментує.
Напередодні американський вантажний літак евакуював 640 афганців. На борт не планували брати таку кількість людей, однак біженці самовільно проникли на летовище та всередину літака.
Екіпаж вирішив не виганяти пасажирів та вивіз їх за межі країни.
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