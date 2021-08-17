Посольства України в Таджикистані та Пакистані формують перелік тих, хто хоче полишити країну

Щонайменше 120 українських громадян та членів їхніх родини виявили бажання евакуюватися з Афганістану, повідомило вітчизняне МЗС.

Зараз посольства України в Таджикистані та Пакистані формують перелік тих, хто хоче полишити країну, захоплену талібами. Аби отримати допомогу, люди мають повідомити цим посольствам свої контактні дані та місце перебування.

Родичі в Україні також можуть звернутися на цілодобову "гарячу лінію" МЗС. Однак навіть приблизних термінів можливої евакуації у Києві поки що не називають.