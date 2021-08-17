Україна евакуює із Афганістану 120 своїх громадян [ Редактировать ]
Щонайменше 120 українських громадян та членів їхніх родини виявили бажання евакуюватися з Афганістану, повідомило вітчизняне МЗС.
Зараз посольства України в Таджикистані та Пакистані формують перелік тих, хто хоче полишити країну, захоплену талібами. Аби отримати допомогу, люди мають повідомити цим посольствам свої контактні дані та місце перебування.
Родичі в Україні також можуть звернутися на цілодобову "гарячу лінію" МЗС. Однак навіть приблизних термінів можливої евакуації у Києві поки що не називають.
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