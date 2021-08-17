Британія вийшла в лідери європейського ковід-антирейтингу [ Редактировать ]
За добу коронавірусом у світі заразилися більш як 520 тисяч. Найбільше нових хворих у США понад 100 тисяч. У Європі лідер із захворюваності Британія - понад 28 тисяч.
У Грузії за добу зафіксували понад шість тисяч нових заражень - рекордну кількість від початку епідемії. Найгірша ситуація в столиці Тбілісі.
Через стрімке поширення інфекції там відкрили польовий госпіталь на півтисячі ліжок для хворих середнього ступеню важкості. Нова Зеландія запроваджує триденний карантин по всій країні після того, як в місті Окленд зареєстрували один випадок зараження.
Припускають, що він пов'язаний зі штамом "Дельта". Загалом від початку епідемії у світі інфікувалися понад 208 мільйонів. Близько чотирьох з половиною мільйонів померли.
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