За добу коронавірусом у світі заразилися більш як 520 тисяч

За добу коронавірусом у світі заразилися більш як 520 тисяч. Найбільше нових хворих у США понад 100 тисяч. У Європі лідер із захворюваності Британія - понад 28 тисяч.

У Грузії за добу зафіксували понад шість тисяч нових заражень - рекордну кількість від початку епідемії. Найгірша ситуація в столиці Тбілісі.

Через стрімке поширення інфекції там відкрили польовий госпіталь на півтисячі ліжок для хворих середнього ступеню важкості. Нова Зеландія запроваджує триденний карантин по всій країні після того, як в місті Окленд зареєстрували один випадок зараження.

Припускають, що він пов'язаний зі штамом "Дельта". Загалом від початку епідемії у світі інфікувалися понад 208 мільйонів. Близько чотирьох з половиною мільйонів померли.