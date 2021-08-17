В Україні за добу зафіксували 890 нових випадків коронавірусу [ Редактировать ]
890 нових випадків Ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 27 пацієнтів померли, понад 400 одужали. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Харківщині, зазначили в МОЗі.
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