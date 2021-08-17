Цыганский барон из Румынии и самопровозглашенный "король всех ромов" Даниэль Чоабэ объявил о запуске новой криптовалюты Gypsycoin. Она будет использоваться для финансирования социальных проектов общин ромов по всему миру. Об этом сообщает издание Adevarul.

Цыганская криптовалюта пока не зарегистрирована ни на одной криптобирже, но Чоабэ утверждает, что токены уже выпущены, ими владеют около 1000 держателей. По словам барона, за первую неделю после эмиссии цена Gypsycoin выросла на 1000%.

Запуск криптовалюты одобрил Международный союз ромов, поскольку проект направлен на финансирование акций по борьбе с дискриминацией и ксенофобией, на социальное и образовательное развитие ромов, и финансовую помощь ромам, оказавшимся в затруднительном положении.

Проект Gypsycoin - это первая инициатива по сплочению цыганских сообществ во всем мире и - первая повсеместная универсальная валюта ромов.

Румынские СМИ обращают внимание, что "король всех ромов", а теперь и криптоинвестор Даниэль Чоабэ проживает в одном городе с основателями стартапа Elrond-Sibiu, запустившими самую известную криптовалюту Румынии EGLD.

В июне 2021 года Сальвадор стал первой страной в мире, которая на государственном уровне узаконила обращение биткойна и наделила его статусом официального платежного средства, наравне с американским долларом. Это решение раскритиковала глава МВФ Кристалина Георгиева. По ее мнению, использование биткойна в качестве средства платежа в Сальвадоре затруднит сбор налогов и формирование цен на товары и услуги.

Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.

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