В Черное море вошел ракетный эсминец [ Редактировать ]
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС Италии. Он зашел в море в среду, 18 августа.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте турецкого шипспоттера Йорука Исика.
Информацию подтверждает также мониторинговая группа Black Sea News и Института Черноморских стратегических исследований.
"(Ракетный эсминец ВМС Италии, - ред.) Luigi Durand de la Penne прошел через Босфор в направлении Черного моря в 4:00", - сообщил шипспоттер.
Ранее мы писали о том, что в Одесском порту "заминировали" судно.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
С 31 июля 2021 года Италия откроет границы для украинских туристов
Кабинет министров Украины расширил список вакцин от COVID, после вакцинации которыми можно получить соответствующий сертификат
Кабинет министров Украины внес изменения в правила въезда иностранцев в страну на период пандемии COVID-19
В аэропорту Кабула находится украинский самолет для эвакуации граждан. Еще один вылетел в Афганистан
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, что на данный момент главной проблемой в эвакуации украинцев из Кабула является безопастность