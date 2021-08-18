В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС Италии. Он зашел в море в среду, 18 августа.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте турецкого шипспоттера Йорука Исика.

Информацию подтверждает также мониторинговая группа Black Sea News и Института Черноморских стратегических исследований.

"(Ракетный эсминец ВМС Италии, - ред.) Luigi Durand de la Penne прошел через Босфор в направлении Черного моря в 4:00", - сообщил шипспоттер.

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