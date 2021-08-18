Рада соберется на внеочередное заседание: названа дата [ Редактировать ]
Внеочередная сессия Верховной Рады Украины состоится в следующий понедельник, 23 августа. Заседание начнется в 16:00.
Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний.
"Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента 23 августа в 16:00, в связи с требованием 156-ти народных депутатов", - говорится в сообщении.
На заседании рассмотрят:
проект постановления об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации (№ 5775).
Ранее мы писали о том, что Зеленский инициировал заседание Рады. Глава государства хочет, чтобы народные депутаты рассмотрели вопрос утверждения Большого герба Украины.
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