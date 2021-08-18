Литва вручила Білорусі ноту через прикордонників, які порушили кордон.

Напередодні 12 охоронців державної межі Білорусі зі щитами й в екіпірування для придушення заворушень силоміць витіснили 35 мігрантів і самі перейшли на територію Литви. У Вільнюсі це назвали провокацією з боку режиму Лукашенка, а також свідченням того, що невизнана влада Білорусі займається перекиданням нелегальних мігрантів через зовнішній кордон ЄС, порушуючи численні міжнародні закони.