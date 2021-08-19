В аеропорту "Бориспіль" затримали 3,5 тонни контрабандних товарів [ Редактировать ]
СБУ викрила контрабандистів, які нелегально провезли в Україну 3,5 тонни імпортних товарів. Серед незаконного вантажу - кальянний тютюн та електронні цигарки на 2 мільйони гривень. Все це доправили до аеропорту "Бориспіль" під виглядом посилок з особистими речами. Далі ділки планували продати товар без сплати обов'язкових митних зборів.
Тепер правоохоронці шукають усіх причетних до оборудки.
по теме
Два гражданина Украины получили протоколы
Спецоперації провели одночасно на Одещині та Харківщині - затриманим повідомили про підозру за участь у терористичній організації
Десятки телекамер, родичі, друзі з синьо-жовтими кульками та квітами - усі з нетерпінням чекають на спортсменів
Кожен восьмий український спортсмен повернувся з Токіо з переможною відзнакою
Трьох наркодилерів затримали під час спроби вивезення 60 кілограмів наркотику з території порту