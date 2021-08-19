С начала суток враг трижды атаковал позиции ВСУ Источник: Министерство обороны Украины

На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил с начала четверга, 19 августа, зафиксировано три вражеских обстрела позиций ВСУ. Об этом сообщает штаб ООС.

Возле поселка Нью-Йорк (ранее Новгородское - ред.) противник бил из станковых противотанковых гранатометов, в результате чего смертельное ранение получил украинский военнослужащий.

С начала суток враг также обстрелял из стрелкового оружия район Новоалександровки, а возле Крымского применил минометы калибра 120 мм. Украинские защитники открывали ответный огонь.

Напомним, что на Донбассе по-прежнему активны вражеские снайперы. 16 августа от пули снайпера погиб старший солдат Артем Мазур.