Под Нью-Йорком погиб боец ВСУ [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил с начала четверга, 19 августа, зафиксировано три вражеских обстрела позиций ВСУ. Об этом сообщает штаб ООС.
Возле поселка Нью-Йорк (ранее Новгородское - ред.) противник бил из станковых противотанковых гранатометов, в результате чего смертельное ранение получил украинский военнослужащий.
С начала суток враг также обстрелял из стрелкового оружия район Новоалександровки, а возле Крымского применил минометы калибра 120 мм. Украинские защитники открывали ответный огонь.
Напомним, что на Донбассе по-прежнему активны вражеские снайперы. 16 августа от пули снайпера погиб старший солдат Артем Мазур.
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