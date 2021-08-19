Тисячу 560 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 32 людини померли, майже 900 одужали. Найбільше інфікувань у Києві, на Харківщині та Одещині - повідомили в МОЗі.

Європейський союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським. Тож українці знову зможуть безпечно подорожувати Європою без обмежень, які спричинила пандемія.