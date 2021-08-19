В Україні зафіксували 1560 нових інфікувань на COVID-19 [ Редактировать ]
Тисячу 560 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 32 людини померли, майже 900 одужали. Найбільше інфікувань у Києві, на Харківщині та Одещині - повідомили в МОЗі.
Європейський союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським. Тож українці знову зможуть безпечно подорожувати Європою без обмежень, які спричинила пандемія.
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