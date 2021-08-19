У Швеції вперше виплавили партію сталі без використання вугілля. Цю технологію розробила місцева компанія. Партію "зеленої сталі" вже закупив національний виробник вантажівок. Там обіцяють цього року пустити на конвеєр прототипи автомобілів і їхніх компонентів із нового матеріалу.

Ця поставка є тестовою, перед комерційним виробництвом "зеленої сталі", запланованим на 2026 рік. Усвідомлення важливості нової технології настає, якщо знати факти. А вони стверджують, що на виробництво сталі з використанням вугілля випадає близько 8% світових викидів парникових газів.