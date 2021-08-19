У Швеції виплавили першу партію сталі без використання вугілля [ Редактировать ]
У Швеції вперше виплавили партію сталі без використання вугілля. Цю технологію розробила місцева компанія. Партію "зеленої сталі" вже закупив національний виробник вантажівок. Там обіцяють цього року пустити на конвеєр прототипи автомобілів і їхніх компонентів із нового матеріалу.
Ця поставка є тестовою, перед комерційним виробництвом "зеленої сталі", запланованим на 2026 рік. Усвідомлення важливості нової технології настає, якщо знати факти. А вони стверджують, що на виробництво сталі з використанням вугілля випадає близько 8% світових викидів парникових газів.
по теме
Анатолій з онукою вийшов порибалити на Дніпро. Спіймали кілька дрібних рибин. Та головне, каже чоловік, що вони хворі, річкові лящі останнім часом просто лякають кількістю паразитів всередині
Документ існує у двох примірниках. Один зберігається в Росії, інший, написаний латиною у Національному архіві Швеції
Насамперед щепитимуть осіб з так званої групи ризику - тих, кому за 80 та з дуже ослабленою імунною системою
Насамперед щепитимуть осіб з так званої групи ризику - тих, кому за 80 та з дуже ослабленою імунною системою
Ляльки з Середньої Наддніпрянщини, Поділля, Карпат, Одещини та Слобожанщини у одній експозиції. Основу виставки становить колекція, подарована музею - Людмилою Орловою та Олександром Найденом