Землетрус на Гаїті: постраждали близько 12 тисяч жителів [ Редактировать ]
Кількість жертв землетрусу на Гаїті сягнула 2200. Ще понад 300 вважаються зниклими. Постраждали близько 12 тисяч гаїтян. Пошукові роботи тривають, рятувальникам заважають рясні дощі та повторні підземні поштовхи. До деяких районів складно дістатися через зруйновані дороги.
У лікарнях бракує місць для постраждалих, медикам доводиться працювати в наметах. Потужний землетрус магнітудою 7 і 2 сколихнув країну 15 серпня. Він зруйнував 37 тисяч будинків, ще до 50 тисяч частково пошкодив.
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