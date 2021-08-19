Україні потрібно мирно врегулювати конфлікт на Донбасі - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Більшість українців, 51 відсоток - за підписання мирної угоди щодо окупованого Донбасу. Навіть якщо доведеться піти на певні поступки. Такі дані опитування оприлюднила Українська соціологічна група. Без компромісів і винятково на власних умовах - на такому поверненні окупованих територій наполягає 38 відсотків респондентів.
Сергій Каплін, депутат Верховної Ради VII-VIII скликань:
Україні потрібна мирна платформа, мирне врегулювання. Це єдине, що сьогодні заважає нам стрімко злетіти у показниках ВВП, нових робочих місць, збільшення пенсій і зарплат. Лише мир відкриє можливість для країни стрімко розвиватися. Лише мир дасть нам можливість стати з колін і почати реіндустріалізацію, створювати нові робочі місця, будувати нові промислові підприємства, навести порядок в аграрно-промисловому комплексі.
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