Більшість українців, 51 відсоток - за підписання мирної угоди щодо окупованого Донбасу. Навіть якщо доведеться піти на певні поступки. Такі дані опитування оприлюднила Українська соціологічна група. Без компромісів і винятково на власних умовах - на такому поверненні окупованих територій наполягає 38 відсотків респондентів.

Сергій Каплін, депутат Верховної Ради VII-VIII скликань: