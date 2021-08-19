Християни східного обряду відзначають одне з найбільших свят - Преображення Господнє. Його ще називають Яблучним Спасом. Цього дня в церквах освячують яблука, виноград та інші плоди. Більше про це свято і традиції розкаже - Олена Логінова.

Преображення Господнє - одне із 12 найбільших свят у православії. На службі згадують євангельські події на горі Фавор. Тоді Ісус Христос уперше з'явився учням у сяйві Божого світла й показав, що Він - Син Божий.

Митрополит Онуфрій, предстоятель Української православної церкви:

Преображення Господнє нагадує нам про те, що кожна людина в своєму житті повинна так жити такими законами, які преображають людину із темного у світле ці закони називається Божими законами. Я всім бажаю, щоб ми жили по Божих законах і всі преображалися від сили в силу, зі світом Преображенія Господнього.

Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської лаври:

У цей час, коли проходило Преображення - Господь відкриває, яка має бути природа людини по її воскресінню, що вона повинна, в першу чергу, щоб піднятися на духовну висоту - повинна змінити своє життя, преобразитися, змінити внутрішній смисл свого життя і стати на заповіді Господні, які спасають кожну людину.

Традиційно цього дня люди несуть освячувати кошики із садовиною. У народі свято ще називають - Яблучним Спасом.

Настрій звичайно піднятий, бо це вже у нас Спас підходить. В народі говорять прийшов спас - готуй рукавички про запас, все що Бог дав в цьому році можна употребляти в піщу вже ну ідем освячувати хай нам Бог дає побільше усього такого доброго.

Дари Божі, які приготувала нам матінка природа з милості божої, яблука, звичайно сливи, виноград.

Традиція освячувати плоди прийшла до нас з давнього Єрусалима. Там віддавна цього дня приносили до храму виноград та освячувати його з подякою Богові за хороший врожай. Із Яблучним Спасом пов'язано багато народних прикмет. Приміром, якщо день видався ясним, то зима буде лютою і сніжною, а осінь сухою...