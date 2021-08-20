С 6 сентября власти Турции усиливают ограничения для невакцинированных от коронавируса граждан. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Анадолу.

Так, непривитым гражданам запретят без отрицательного ПЦР-теста посещать массовые мероприятия, включая концерты, театры и кинотеатры. Также тесты будут необходимы при посадке на самолеты и междугородние автобусы.

Кроме того, предупредил Эрдоган, непривитым студентам и сотрудникам университетов придется регулярно сдавать ПЦР-тесты на COVID-19, а учителей и работников школ обяжут делать их как минимум дважды в неделю.

При этом глава государства напомнил, что вакцинация в стране является добровольной, однако он призывает делать прививки от COVID-инфекции.

Кроме того, на территории Турции в скором времени начнутся клинические испытания препарата для вакцинации от коронавирусной инфекции в форме назального спрея. В настоящее время в Турции на стадии разработки находятся 6 проектов по созданию препаратов для вакцинации от COVID-19.

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