Ворожий снайпер убив українського військового. І це друга смерть на фронті за цей тиждень. Загинув львів'янин Василь Островський. Він був командиром мотопіхотного відділення 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Минулої доби противник 6 разів відкривав вогонь. Вів обстріли поблизу Новоолександрівки та Кримського. Атакував зі стрілецької зброї, мінометів 120 калібру та гранатометів. А на Луганщині ворожий безпілотник протиправно перетнув лінію розмежування.

Наш кореспондент Станіслав Кухарчук побував на позиціях українських армійців поблизу Пісків. Його репортаж - далі.

Таким зовсім не святковим салютом зараз зустрічає селище Піски своїх гостей. Уже сьомий рік колись елітне передмістя Донецька, найгарячіша точка на всій лінії фронту. Ще в 14-му ворожа артилерія буквально зрівняла селище із землею, а зараз методично добиває те, що залишилося. Безпечно тут не відчуваєш себе навіть у окопах.

На будь-який рух чи ворожу стрілянину українські солдати реагують миттєво. Артем швидко встановлює кулемет, щоб за командою підтримати сусідні позиції.

Та на цей раз "заспокійливий засіб" не знадобився - ворог раптово замовк. Але це ненадовго, каже Артем. На фронті хлопець із 14 року, і воював в Пісках ще у складі добровольчого батальйону. Запевняє, ворожий вогонь тут не припиняється цілодобово - особливо, артилерійський.

Артем, військовослужбовець Збройних сил України:

Ну вони артилерію, але також стрілецьку зброю застосовують, Але в порівнянні артилерія більш так відчувається, коли працює, а стрілецька зброя, вони не соромляться і застосовують її постійно, зараз затишшя, пройде 20 хвилин і буде не затишшя.

Єдине, що допомагає нашим воякам виживати у цьому пеклі - це досвід. У більшості бійців за плечима вже не один рік війни і небезпеку вони навчилися відчувати майже на рівні інтуїції. Ця згоріла кімната, колишній спостережний пост, який нещодавно знищила ворожа керована ракета. За кілька хвилин до вибуху бійці покинули це укриття.

Он видно - остатки бронежилета, он ще шеврон товариша, якось така у нас війна на даний час.

Це наслідки позиційної війни, каже Віктор. Супротивник постійно проводить розвідку наших позицій і щойно виявляє вогневі точки одразу завдає удару. Окрім того, ворожі солдати останнім часом активно почали застосовувати тактику так званих "блукаючих мінометів".

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони приїхали на позицію сюди, бах бах, переїхали і вже вони наших побратимів за три кілометри, та ж сама машина, і це вже неодноразово було помічено нашими розвідувальними групами.

Але і наше військо не мовчить. На кожен обстріл армійці реагують потужним вогнем у відповідь.