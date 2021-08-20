Південна Корея надасть тваринам юридичний статус. Задля боротьби з жорстоким поводженням, парламентарі планують змінити цивільний кодекс. Адже останнім часом у країні вдесятеро побільшало випадків знущань. Зросла також і кількість домашніх улюбленців - нині тваринку має кожен п'ятий житель.

Законодавство Південної Кореї і без того досить суворе до злочинів проти тварин. Воно передбачає позбавлення волі до трьох років або штраф 25 тисяч доларів.