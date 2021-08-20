Щасливі повернутися до нормального життя після пандемії коронавірусу

На щорічному ярмарку в Нью-Йорку представили масляну скульптуру. Вона присвячена підліткам, які щасливі повернутися до нормального життя після пандемії коронавірусу.

І має назву "Назад до школи, спорту та гри... Але для цього знадобиться молоко". Вона має на меті наголосити на необхідності молочних продуктів у дитячому раціоні. Щоби створити композицію, художникам знадобилося 10 днів та понад 360 кілограмів вершкового масла.