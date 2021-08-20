На ярмарку Нью-Йорку представили масляну скульптуру [ Редактировать ]
На щорічному ярмарку в Нью-Йорку представили масляну скульптуру. Вона присвячена підліткам, які щасливі повернутися до нормального життя після пандемії коронавірусу.
І має назву "Назад до школи, спорту та гри... Але для цього знадобиться молоко". Вона має на меті наголосити на необхідності молочних продуктів у дитячому раціоні. Щоби створити композицію, художникам знадобилося 10 днів та понад 360 кілограмів вершкового масла.
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