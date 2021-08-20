Пілотеса з Бельгії хоче облетіти землю наодинці [ Редактировать ]
Пілотеса з Бельгії хоче побити світовий рекорд - стати наймолодшою жінкою, яка облетить землю сама. Юній авіаторці лише 19. Як готувалася до подорожі й навіщо прагне її здійснити - розкажуть мої колеги.
За штурвалом крихітного літака "Шарк" дівчина з великою мрією. Зарі Рузерфорд - 19. Юна пілотеса хоче стати наймолодшою жінкою, яка самостійно облетить усю планету. Нині рекорд належить американці Шаєсті Вест у 2017 вона здійснила навколосвітню авіаподорож у віці 30 років. Мандрівка Зари починається у рідному бельгійському містечку Кортрейк. За три місяці дівчина планує побувати в 52 країнах на п'яти континентах.
Зара Рузерфорд, пілотеса:
Я з нетерпінням чекаю на зустріч із кожною новою країною. Деякі місця я скоріш за все побачу вперше і востаннє, наприклад - Саудівську Аравію, Гренландію. Це унікальні й віддалені краї.
"Ластівка" Зари настільки маленька, що перетнути Атлантику і Тихий океан без дозаправки не зможе. Тому дівчина розпланувала дорогу так, щоб маршрут пролягав здебільшого над сушею.
Спершу через Британію і острів Гренландія. Потім уздовж узбережжя Сполучених Штатів до Південної Америки. А далі - знову на північ, через Аляску до Росії й Китаю. Урешті через Індію, Саудівську Аравію і Європу - додому в Бельгію.
Щодня пілотеса перебуватиме в кабіні літака по 5-6 годин. У дорогу запаслася улюбленою музикою, а з батьками підтримуватиме зв'язок за допомогою супутникового телефона.
Зара Рузерфорд, пілотеса:
Я не в захваті від того, що весь час буду сама. Але мені цікаво побачити інші культури, познайомитися з новИми людьми. Це буде неймовірна подорож, і я щаслива з того, що маю можливість її здійснити.
Прикладом для Зари був батько - пілот британських повітряних сил. На маленьких літаках вона літала з 6 років, уперше стрибнула з парашута в одинадцять, а сама сіла за штурвал у чотирнадцять. Дівчина вже налітала самостійно 130 годин. У майбутньому мріє підкорити космос. А своєю навколосвітньою мандрівкою хоче надихнути інших дівчат не боятися "нежіночих" професій. Адже за світовою статистикою, зі ста пілотів лише п'ятеро - жінки.
Беатріс де Сме, мати Зари:
Я дуже пишаюся донькою. Не лише тому, що вона наважилася на цей політ. А насамперед через ідею, яку вона прагне донести завдяки подорожі надихати інших дівчат втілювати свої мрії й підкорювати нові висоти.
Нині пілотеса вже стартувала з рідного Кортрейка й долає Атлантику. Якщо погода сприятиме польоту - Зара повернеться в Бельгію 4 листопада.
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