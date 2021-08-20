Незвична вакцинація: у Києві почали щепити просто у маршрутці [ Редактировать ]
Жодних черг та попередніх записів. Миттєве і, звісно, безкоштовне щеплення просто в маршрутці! У столиці почали незвично вакцинувати людей. Як саме - бачила наша Юлія Коршенко.
Лікарка у білому халаті швидко та професійно робить укол пацієнтці. І паралельно проводить інструктаж:
Ручку розслабили повністю опустили вниз. Лікар попередила, що може боліти ручка. Якщо піднімається температура збиваємо парацетамолом. Якщо більше трьох днів звертайтесь до сімейного лікаря. 20-30 хвилин почекали тут. Потім можете йти по своїм справам. Дякую. Будь ласка.
Зрештою, усе як у будь-якому маніпуляційному кабінеті. От тільки відбувається вакцинація... на колесах. У звичайній столичній маршрутці. Пані Наталю такі мобільні умови - не бентежать. Каже, так - навіть цікавІше, ніж у поліклініці.
Наталія Радченко, вакцинована:
Все чисто, стирильно, аккуратно и не нужно бояться людям что это маршрутка, потому что все чисто стирильно. Тоже самое что в поликлинике может быть. Не надо записываться, идти в очередь, стоять. Я довольна.
Для пані Наталії це щеплення перше. А от наступний пацієнт пан Олександр, робить ін'єкцію вже вдруге. Але в автобусі - уперше.
Олександр Боєцький, вакцинований:
Враження, ну нічого нормально, приємно. Все по правилам, наявний холодильник. Тобто сумнівів ніяких не має щодо вакцинації.
Аби стати пацієнтом "лікаря в маршрутці" записуватися заздалегідь не потрібно. Головне, мати при собі документ: паспорт, водійське посвідчення або карту киянина.
Юлія - якраз одна з таких випадкових пацієнтів. Вона просто йшла повз автобусний пункт щеплення.
Юлія Риндач, вакцинована:
Шла в магазин. Так как возле дома. Подошла, смотрю люди стоят. Подошла посмотрела, смотрю - вакцинируют бесплатно. У меня просто ребенок маленький, у меня нет времени в поликлинике в очередях стоять.
Щепитимуть киян в автобусі до 24 серпня. При чому в різних районах столиці. Препаратами "Коронавак" та "АстраЗенека". Такі мобільні пункти щеплень це свого роду пропагування імунізації. Аби побільше людей - наважувалися на спонтанну імунізацію, як наша героїня Юлія. До речі, ще раніше вакцинацію у тролейбусі влаштували в Кропивницькому.
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