Друга репетиція військового параду зараз відбувається у Києві

Друга репетиція військового параду зараз відбувається у Києві. І столиця знову стала у заторах.

З перебоями курсує наземний громадський транспорт. Перекрито не лише центральні вулиці, а й шляхи, якими рухається техніка у бік Хрещатика. Обмеження діятимуть до першої ночі.

Також сьогодні на Трухановому острові відбудеться репетиція артилерійського салюту. Останні приготування проведуть у неділю.