Репетиція військового параду знову паралізувала рух в Києві [ Редактировать ]
Друга репетиція військового параду зараз відбувається у Києві. І столиця знову стала у заторах.
З перебоями курсує наземний громадський транспорт. Перекрито не лише центральні вулиці, а й шляхи, якими рухається техніка у бік Хрещатика. Обмеження діятимуть до першої ночі.
Також сьогодні на Трухановому острові відбудеться репетиція артилерійського салюту. Останні приготування проведуть у неділю.
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