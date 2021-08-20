Пакет персональних та економічних санкцій. А ще розмови про київського мера без київського мера. Сьогодні ввечері відбулося, вже традиційне для п'ятниці, засідання Ради національної безпеки та оборони.

Що на ньому вирішили? Все чула - Анна Каменєва. Зараз вона на прямому зв'язку з-під Офісу президента, де й відбувалося засідання РНБО. Аню, чекаємо від тебе подробиць.

Сьогодні члени Радбезу були щедрі на санкції. Їх ввели проти нардепа Андрій Деркача і ще кількох осіб, проти яких раніше обмеження вводили США. Також під санкції потрапили медійники, зокрема керівник інтернет-видання "Страна.ua" Ігор Гужва, та афільовані з ним юридичні і фізичні особи.

А ще блогер Анатолій Шарій з дружиною Ольгою та тещею. Цілий блок санкцій стосувався окупованого Криму. Під обмеження потрапили деякі судді, представники російської розвідки, ЗМІ в Криму та на непідконтрольних територіях Донбасу.

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України:

Додатково введені санкції проти пана Пушиліна, який на сьогоднішній день реєструє медійні ресурси в Донецькій і Луганській області і крім того, щодо тих російських ресурсів, проти яких у нас уже були введені санкції, вони ці ресурси так само підпадають під санкції.

Ще на засіданні говорили про оборону і гроші. До 2031 року на ракетну програму влада планує витратити понад 200 мільярдів гривень. Цьогоріч проситимуть парламент про перші 3 млрд.

Розглянули на РНБО і питання про руйнування пам'яток архітектури. Приводом став лист Мінкульту про знесення садиби Брабана на вулиці Обсерваторій. Це сталося сьогодні вночі. Мера столиці викликали з цього приводу на засідання. Та він не приїхав.

Мені зателефонували з Офісу Президента і запросили на сьогоднішнє засідання РНБО. За дві з половиною години до його початку. На жаль, фізично не зможу бути присутнім. Бо, після перевірки робіт на Подільсько-воскресенському мостовому переході, вже поїхав в робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину.

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України:

Розгляд цього питання відбувався за його відсутності. Думаю, що наступного разу у нього знайдеться час, щоб відвідати засідання ради нацбезпеки і оборони. Повноважень знімати Кличко у нас з посади немає, ці повноваження є у Кабінета міністрів.

РНБО дало доручення відновити будівлю. І усім містам перевірити об'єкти архітектурної спадщини. Після засідання РНБО прес-секретар президента розповів про деталі евакуації українців з Афганістану. Наразі там залишаються 150 наших громадян.

Сергій Никифоров, прессекретар президента України:

Ті 12, вони ще там, але вони в безпеці. Вони в безпечному місці чекають на виліт до Україні. Зараз в Кабулі два наші літаки один військовий один цивільний, домовляємося з усіма партнерами з усіма ким можемо, щоб вони полетіли до України.

Щодо кримської платформи, секретар РНБО повідомив, що одна з країн під тиском Росії відмовилася прибути на захід. Яка саме Данілов не уточнив.