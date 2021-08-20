"Чорноморські ігри" повернулися. Після дворічної перерви благодійний музичний фестиваль знову відкрився у Скадовську. Вокальний конкурс поставили на паузу торік, через пандемію. Цього року він буде особливим, обіцяють організатори. Чому - дізналися наші кореспонденти.

Вони втомлені, знервовані, але сповнені сподівань. Щоб потрапити на омріяну сцену музичного фестивалю "Чорноморські ігри", учасники готувалися до пісенних змагань, як до справжнього випробування.

Арина Вандур, учасниця фестивалю "Чорноморські ігри":

Мы работали все лето. Занимались, пели все, что можно. Я выбирала песню сама, костюм себе, какой у меня будет макияж, прическа.

Солісти і колективи. Сьогодні їх 50. Найкращих обирали з двох тисяч у кілька етапів.

Найсерйозніше випробування ще попереду. Аби пройти до фіналу, необхідно вразити своїм вокалом зіркове журі і сподобатися глядачам.

Любов, глядачка зі Львова:

Ми на протязі 10 років приїжджаємо у Скадовськ. Нам дуже подобається, ми дуже вболіваємо за молоді таланти. Звичайно чекаємо на наших зірок. З дітками дуже любим.

Настя, глядачка зі Скадовська:

Я чекаю Дорофєєва і Монатіка. - Чому? - Я фанатію від них!

Монатік, Надя Дорофєєва, Тіна, Кароль, Nk - список зіркових гостей цьогоріч вражає. Ще й тому, що фестиваль присвячений 30-річчю незалежності України. Тож для учасників та глядачів організатори підготували особливі сюрпризи.

Максим Арделян, головний режисер фестивалю "Чорноморські ігри":

С Александром Пономаревым дети будут петь песню Кузьмы "Сам собі країна". Очень сильная песня, есть над чем задуматься. Во второй день с детьми будет петь Тина Кароль свою легендарную "Україна це ти". В третий день будет презентована новая версия, специально доработанная под День независимости версия гимна Черноморских.

Завдання фестивалю - стати для учасників максимально продуктивним, і не лише у вокальному досвіді.

Микола Баграєв, засновник фестивалю "Чорноморські ігри":

В этом году мы привлекли большое количество детей в пресс-центр детский, в оргкомитет. Они стажируются, обучаются навыкам, которые им понадобятся, если они выберут для себя профессию в шоу-бизнесе, муз индустрии.

Імена фіналістів будуть відомі вже за кілька годин. Наступний конкурсний день завтра, тоді й визначатимуть претендентів на гран-прі. А найголовніше дійство - церемонія нагородження переможців "Чорноморських ігор 2021", відбудеться у неділю - 22 серпня.