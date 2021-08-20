Євросоюз відсьогодні визнає українські коронавірусні сертифікати вакцинації. Щоправда, завантажити їх у додатку Дія ще не можна, доступні вони будуть лише за кілька днів. Яка причина такої затримки, та що із ситуацією на європейських кордонах? Про це Олена Абрамович.

Подорожі до Євросоюзу для українців стають усе простішими. В Брюсселі нарешті визнали українські цифрові сертифікати про вакцинацію. ЄС почав їх використовувати з 1 липня. А з 20 серпня український зразок визнає кожна країна-член Євросоюзу.

Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр України з питань євроінтеграції:

Це фактично маленький безвіз, який дозволить нашим громадянам не відчути або мінімально відчути обмеження, пов'язані з подорожами до Європейського союзу.

Про домовленості з Брюсселем щодо визнання українських сертифікатів вакцинації Ольга Стефанішина оголошувала ще в кінці травня. Передбачала, що працюватимуть вони уже на початку липня.

Та через бюрократичні вимоги процес затягнувся майже до кінця літа. Посол ЄС в Україні наголосив, що з української сторони затримок не було.

Матті Маасікас, Посол ЄС в Україні:

Україна, як це часто буває, була задіяна в процесі навіть до того, як внутрішні домовленості ЄС були досягнуті. І стала однією з перших країн, чий сертифікат визнав ЄС.

Щоб отримати цифровий сертифікат про вакцинацію, українцям потрібно спочатку встановити нову версію додатку "Дія". Доступною вона має стати найближчим часом.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації:

Є певні технічні речі. Додаток оновлюється, і це може зайняти кілька годин або днів. Потрібно ще кілька днів, щоб повноцінно всі українці отримали оновлену версію. Це залежить від Google та Apple. Все, що залежало від України, ми всі разом зробили.

Автоматично у додатку "Дія" сертифікат не з'явиться. Його потрібно буде завантажити у розділі "послуги". З'явиться там, до речі, одразу два сертифікати.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації:

Один для подорожей за межі нашої країни - до ЄС, а інший - внутрішній. Чим вони відрізняються: у міжнародному сертифікаті буде більше медичної інформації і там немає фото. У внутрішньому сертифікаті менше медичної інформації і є фото.