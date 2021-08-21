Украинцев предупреждают о запрете полетов [ Редактировать ]
В Украине на время проведения репетиций и празднования Дня независимости в небе действует запрет полетов. Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины.
Это касается не всей территории страны, а некоторых ее регионов.
Уважаемые пилоты и владельцы беспилотных летательных аппаратов! Напоминаем о запрете полетов на время проведения репетиций, а особенно во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины!
В это время будет осуществляться мониторинг воздушного пространства с использованием средств радиоэлектронной борьбы (подавления).
Будьте ответственными не подвергайте свою технику, себя и окружающих опасности.
Ранее мы писали о том, как военные готовятся к параду ко Дню Независимости.
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