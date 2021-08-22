В центре столицы полицейский автомобиль попал в аварию. Инцидент произошел на площади Льва Толстого. Об этом сообщает Telegram-канал Dtp.kiev.ua.

Автомобиль полицейских Mitsubishi L200, согласно утверждению очевидцев, стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Правоохранители проехали на красный сигнал светофора, после чего врезались в транспортное средство Chevrolet.

Отмечается, что водитель второго автомобиля вышел из машины, держась руками за голову, в настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.

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Кроме того, в Чернигове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб сотрудник полиции. От полученных телесных повреждений майор Национальной полиции, к сожалению, погиб на месте происшествия.

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