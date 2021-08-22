А поки в Києві урядовці на форумі говорили про проблеми ветеранів, а український президент говорив із німецькою канцлеркою про те, як зупинити війну на Донбасі, на самому Донбасі втрата. Під час обстрілу смертельного поранення зазнав наш військовий.

Тож яким цей день був на передовій - бачив наш Ігор Левенок.

Передова під Горлівкою. Світання. Час, коли у мирній Україні люди ще додивляються сни, тут робота у розпалі. Бо саме зараз - ворог починає гатити з різних калібрів.

Застосовують і стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети і гранатомети СПГ, РПГ. Буває, що кидають і так звані перекрути. На РПГ накручують 82 калібра міну і здійснюють постріли в нашу сторону.

Армійці видивляються: звідки веде вогонь супротивник. Давати відповідь треба із розумом. Бо часто ворог провокує пострілами, аби виявити вогневі точки наших бійців.

Анатолій, військовослужбовець Збройних сил України:

Особливо ранком і ввечорі і вночі, а вдень дуже рідко. На тому тижні були міномети вдень. А так вдень тільки стрілецька зброя, ну і снайпери працюють вдень.

Ілля на фронті з 2015. До війни працював ветеринаром. Удома родина, троє дітей. Чоловік не говіркий. На руці татуювання - тризуб у стародавньому орнаменті. Зробив, коли пішов воювати.

Ілля, військовослужбовець Збройних сил України:

Це ще з 2015-го року в мене було бажання зробити його. Тризуб це воля, а ми вільні люди. Україна переможе! Із днем незалежності всіх.

Але ж боротьба за незалежність ще триває. Ілля каже: він тут виборює країну не тільки для себе.

Ілля, військовослужбовець Збройних сил України: