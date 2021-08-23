Понад 450 тисяч нових випадків Ковіду у світі за останню добу

Понад 450 тисяч нових випадків Ковіду у світі за останню добу. Найбільше в Ірані. Там фіксують найвищу смертність від початку пандемії понад 600 осіб за добу.

Наступні в переліку Велика Британія та США. Високі показники захворюваності у Австралії майже тисяча. У столиці, Канберрі, запровадили карантин.

Суворі обмеження ввели також і у Сінгапурі. У місті діє комендантська година. Уряд заявляє, що карантинні обмеження діятимуть, допоки не вакцинують 70 відсотків дорослих.