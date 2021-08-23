Іран вийшов у лідери світового ковід-антирейтингу [ Редактировать ]
Понад 450 тисяч нових випадків Ковіду у світі за останню добу. Найбільше в Ірані. Там фіксують найвищу смертність від початку пандемії понад 600 осіб за добу.
Наступні в переліку Велика Британія та США. Високі показники захворюваності у Австралії майже тисяча. У столиці, Канберрі, запровадили карантин.
Суворі обмеження ввели також і у Сінгапурі. У місті діє комендантська година. Уряд заявляє, що карантинні обмеження діятимуть, допоки не вакцинують 70 відсотків дорослих.
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