Таліби намагають захопити останню непідконтрольну провінцію Афганістану [ Редактировать ]
Таліби почали наступ на останню непідконтрольну провінцію Афганістану - Панджшер. Напередодні, бойовики поставили ультиматум силам опору. Вимагали - добровільно здати регіон. Їм відмовили і запропонували сформувати уряд з представниками всіх сил. "Талібан" від діалогу відмовився.
У Панджшері наразі розміщені залишки регулярної армії Афганістану, а також загони місцевого ополчення. У регіон почали прибувати тисячі людей для боротьби з талібами. Наразі у рядах сил опору близько дев'ять тисяч бійців.
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