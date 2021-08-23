Таліби намагаються останню непідконтрольну провінцію Афганістану [ Редактировать ]
Таліби почали наступ на останню непідконтрольну провінцію Афганістану - Панджшер.
Напередодні бойовики поставили ультиматум силам опору. Вимагали добровільно здати регіон. Їм відмовили і запропонували сформувати уряд з представниками всіх сил. "Талібан" від діалогу відмовився.
У Панджшері наразі розміщені залишки регулярної армії Афганістану, а також загони місцевого ополчення. У регіон почали прибувати тисячі людей для боротьби з талібами. Наразі у рядах сил опору близько дев'ять тисяч бійців.
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