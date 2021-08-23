Таліби почали наступ на останню непідконтрольну провінцію Афганістану - Панджшер.

Напередодні бойовики поставили ультиматум силам опору. Вимагали добровільно здати регіон. Їм відмовили і запропонували сформувати уряд з представниками всіх сил. "Талібан" від діалогу відмовився.

У Панджшері наразі розміщені залишки регулярної армії Афганістану, а також загони місцевого ополчення. У регіон почали прибувати тисячі людей для боротьби з талібами. Наразі у рядах сил опору близько дев'ять тисяч бійців.