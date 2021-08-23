Мирне припинення окупації Росією Криму та відновлення контролю України над півостровом. Така головна мета "Кримської платформи". Про це йдеться в тексті спільної декларації установчого саміту, який відбувся сьогодні в Києві.

Учасники форуму засудили порушення прав людини в Криму, мілітаризацію півострова, перешкоджання свободі судноплавства. Докладніше в матеріалі Анни Каменєвої.

14 глав держав та урядів. очільники МЗС, міністри, спікери, посли. А ще Генсеки ради Європи та ГУАМ. І заступник Генсека НАТО. Всього 46 іноземних делегацій зібралися в центрі Києва, аби спільно заявити - Крим це Україна.

Повернути наш півострів додому. Це головна мета Кримської платформи. І з сьогоднішнього саміту починається деокупація Криму - впевнений президент.

Володимир Зеленський, Президент України:

День. занадто багато якщо чесно часу втрачено. ми більше не повинні втрачати жодного дня. Синергія наших зусиль - має змусити Росію сісти за стіл перемовин про повернення нашого півострову. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні.

І ця міжнародна підтримка в України є.

Анджей Дуда, Президент Польщі:

Крим це Україна. Це знають усі, хто зібрався сьогодні в Києві. Ми не погоджуємося на інше. Я глибоко вірю, що рішення, які ми сьогодні ухвалимо, допоможуть переконати міжнародну спільноту в необхідності боротися з наслідками незаконної анексії.

Едуард Гегер, Прем'єр-міністр Словаччини:

Ми не визнаємо анексію Криму. В цьому Україна має нашу повну підтримку, як і в боротьбі за відновлення її територіальної цілісності. І наші санкції проти Росії діятимуть, доки триватиме ця окупація. Ми сьогодні заявляємо Україні - ви не одні.

Не лише санкціями та дипломатичними заявами. Міжнародні партнери - обіцяють підтримувати коштами та озброєнням.

Дженіфер Гренгольм, міністр енергетики США:

Ми надаватимемо підтримку Збройним силам України, зокрема щодо оборонної зброї та обладнання, яких потребує Україна в боротьбі з російською агресією. Ми вважаємо, що "Кримська платформа" справді доведе всім, що Крим - це Україна і що Росію треба притягти до відповідальності за її агресію.

Мірча Джоане, заступник Генерального секретаря НАТО:

НАТО перебуває на боці України і ніколи не визнає незаконну анексію Криму Російською Федерацією. Ми також підтверджуємо рішення бухарестського саміту, що Україна та Грузія стануть членами альянсу. НАТО продовжує підтримувати Україну на шляху до демократизації посилення верховенства права та реформи безпеково-оборонного сектору.

За результатами саміту - делегати-учасники схвалили спільну декларацію. В ній засуджують анексію Криму, мілітаризацію півострова та порушення прав людини. Росію визнали окупантом та в разі потреби обіцяють запроваджувати додаткові санкції.

Володимир Зеленський, Президент України:

Я обіцяю що в декларації саміту яка засуджує окупацію Криму завжди буде рядок для підпису представника Російської федерації. Думаю що скоріш за все цей підпис буде останній на останньому самміті Кримської Платформи в Ялті.

Декларація відкрита для приєднання інших країн. Відсьогодні також почав працювати постійний офіс "Кримської платформи".