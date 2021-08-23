В Афганістані таліби оточили сили опору [ Редактировать ]
Таліби оточили сили опору в останній непідконтрольній провінції Афганістану - Панджшері. Бої тривають у важкодоступній гірській місцевості. Напередодні ісламісти поставили ультиматум лідеру анти-талібанського руху Ахмаду Масуду. Вимагали добровільно здати регіон.
Їм відмовили і запропонували сформувати уряд з представниками всіх сил. "Талібан" від діалогу відмовився. У Панджшері наразі розміщені залишки регулярної армії Афганістану, а також загони місцевого ополчення. У регіон почали прибувати тисячі людей для боротьби з талібами. Наразі в лавах сил опору приблизно 9 тисяч бійців.
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Обіцянки - далекі від реальності. Попри всі запевнення талібів у лояльності до інакодумців вони вже активізували пошук афганців, які співпрацювали із західними силами
Відповідну заяву зробили в МВС. Також фінська влада перегляне попередні відмови щодо притулку афганським біженцям
Про це заявив Президент Джо Байден. За його словами, йдеться майже про 65 тисяч людей. Нині в аеропорту Кабула перебуває до п'яти тисяч американських солдатів