Таліби оточили сили опору в останній непідконтрольній провінції Афганістану - Панджшері. Бої тривають у важкодоступній гірській місцевості. Напередодні ісламісти поставили ультиматум лідеру анти-талібанського руху Ахмаду Масуду. Вимагали добровільно здати регіон.

Їм відмовили і запропонували сформувати уряд з представниками всіх сил. "Талібан" від діалогу відмовився. У Панджшері наразі розміщені залишки регулярної армії Афганістану, а також загони місцевого ополчення. У регіон почали прибувати тисячі людей для боротьби з талібами. Наразі в лавах сил опору приблизно 9 тисяч бійців.