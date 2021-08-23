Від найбільшого до найвищого. Чи не в кожному українському місті сьогодні урочисто піднімали синьо-жовті стяги. До Дня державного прапора скрізь намагалися чимось здивувати. Найцікавіше - зібрали наші кореспонденти.

Найбільший прапор України майорить над Києвом на печерських пагорбах. Його підняли ветерани АТО та ООС. Під час церемонії - 30 учням столичних шкіл міський голова вручив паспорти громадян України.

Костянтин Валуйський, житель Києва:

Я гордий тим, що отримав паспорт громадянина України в такий урочистий день. Я вітаю всіх українців та хочу побажати мира та злагоди.

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У Харкові прапор піднімали на новому флагштоку. Його висота - 102 метри, і це, кажуть організатори, на сьогодні найвищий флагшток не тільки в Україні, а й у всій Європі.

Надія Антонова, жителька Харкова:

Це наш символ, України, символ нашого життя. Нашої. Небо синє, жовті поля. Це наша вся Україна.

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В Одесі найбільший у регіоні державний стяг підняли на площі перед новим пасажирським терміналом міжнародного аеропорту. Раніше тут був фонтан.

Сергій Гриневецький, голова Одеської обласної державної адміністрації:

Я хочу, щоб державний прапор України майорів в чистому небі під яскравим сонцем над квітучою, родючою землею незрівняної Одещина.

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На Львівщині найвищий флагшток урочисто відкрили на території Національної академії сухопутних військ у Львові. Це єдина область в Україні, де флагшток встановили на території військового навчального закладу.

Оксана Подольська, жителька Львова:

Відчуваю справді гордість, гордість, що якось так люди організовуються, відчувають себе українцями такий день тому, що без прапора нема держави.

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А в Чернівцях у День Прапора встановлювали національний рекорд. На Центральній площі міста величезним хором заспівали легендарну "Червону руту".

Галина Крупа, авторка ідеї флешмобу, заступник начальника Управління культури Чернівецької міської ради:

Червона рута - це гімн наших українців, Івасюкова Червона рута звучить по всіх світах. І звичайно, вона повинна звучати з уст наших вихованців.

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Замайорів прапор і на найвищому флагштоку Запоріжжя. Підняли його на Хортиці. На відреставрованому напередодні Кургані Єдності.

Зараз ми відчуваємо те, величність Хортиці. Величність України. Тому ми тут. - Зі святом вас! - Зі святом!

З'явився український стяг і в географічному центрі країни - біля села Мар'янівка на Черкащині. Там відкрили артоб'єкт "Серце України". Ця художня композиція складається з 25 пар крил, які символізують усі регіони нашої держави та тимчасово окупований Крим.

Володимир Зеленський, Президент України:

Для всіх нас синьо-жовтий стяг - більше, ніж прапор. більше, ніж офіційний атрибут. це міст крізь століття боротьби за незалежність, що з'єднує нас, що з'єднує десятки поколінь.

Державні прапори урочисто підіймали в усіх областях України одночасно о 9 ранку.