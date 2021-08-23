Двічі вакцинована людина померла в Грузії від ковіду. У МОЗ країни одразу ж наголосили - це не привід для паніки. Адже таких випадків у світі лише одна тисячна відсотка від усіх смертей.

До того ж пацієнт мав одразу кілька важких хронічних захворювань, які і стали причиною ускладнень. Насамкінець у відомстві додали у будь-якому разі, вакцина проти коронавірусу захищає в абсолютній більшості випадків.