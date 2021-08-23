Півсотні українців, які хочуть евакуюватися і досі перебувають в Афганістані. Це дані Міністерства закордонних справ. Операція із повернення - триває. Сьогодні українському літаку із сотнею пасажирів на борту - вдалося вилетіти з Кабульского аеропорту до Борисполя.

Де зараз перебуває, Руслан Смєщук.

Це вже третій евакуаційний літак України з Афганістану. На його борту приблизно сотня людей, 79 з них українські громадяни. Час прильоту періодично змінювався, адже ситуація в кабульському аеропорту вкрай напружена.

Охочих покинути країну - тисячі, постійно доходить до сутичок та навіть стрілянини. Так сьогодні, вночі поблизу злітних смуг відбулася перестрілка між афганськими силами безпеки й невідомими особами.

До неї навіть долучилися американські та німецькі військові. Одна людина загинула, троє поранені. Але в решті решт - наш літак сьогодні зміг забрати людей та стартувати із Кабула і протягом години він повинен сісти тут у Борисполі.