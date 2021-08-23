Третій евакуаційний літак вилетів до України [ Редактировать ]
Півсотні українців, які хочуть евакуюватися і досі перебувають в Афганістані. Це дані Міністерства закордонних справ. Операція із повернення - триває. Сьогодні українському літаку із сотнею пасажирів на борту - вдалося вилетіти з Кабульского аеропорту до Борисполя.
Де зараз перебуває, Руслан Смєщук.
Це вже третій евакуаційний літак України з Афганістану. На його борту приблизно сотня людей, 79 з них українські громадяни. Час прильоту періодично змінювався, адже ситуація в кабульському аеропорту вкрай напружена.
Охочих покинути країну - тисячі, постійно доходить до сутичок та навіть стрілянини. Так сьогодні, вночі поблизу злітних смуг відбулася перестрілка між афганськими силами безпеки й невідомими особами.
До неї навіть долучилися американські та німецькі військові. Одна людина загинула, троє поранені. Але в решті решт - наш літак сьогодні зміг забрати людей та стартувати із Кабула і протягом години він повинен сісти тут у Борисполі.
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Інформація про те, що український літак нарешті вилетів з аеропорту Кабула з'явилася напередодні ввечері. А вже з опівночі в аеропорт Борисполя почали приїжджати журналісти, зустрічати борт
Напередодні президент Джо Байден заявив, що число громадян, які потребуватимуть евакуації із захопленої талібами країни, може сягати 65 тисяч
Напередодні президент Джо Байден заявив, що число громадян, які потребуватимуть евакуації із захопленої талібами країни, може сягати 65 тисяч
Ще один борт в аеропорту Кабула. Однак таліби не дають гарантій ані безпечного повітряного коридору, ані безперешкодного доступу людей до летовища
На його борту приблизно сотня людей. 79 з них українці. Після захоплення влади талібами з Афганістану до Києва вже прибули понад 160 осіб. Серед них 39 українців