День независимости Украины: план мероприятий [ Редактировать ]
Во вторник, 24 августа, Украина отмечает 30-ую годовщину независимости. В Киеве в связи с этим пройдет ряд торжественных мероприятий.
Парад в центре столицы
Утром, в 10:00, на Крещатике пройдет военный парад. В нем примут участие более 5 000 военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.
Всего будет три колонны - пешая, воздушная и механизированная.
Фестиваль новой украинской культуры "Спалах"
С 12:00 на арт-заводе "Платформа" стартует первый фестиваль новой украинской культуры "Спалах". На нем выступят "Вагоновожатые", Cape Cod, "Палиндром" и другие. Фестиваль пройдет на двух сценах. Кроме того, на территории будет маркет украинских брендов, выставки стрит-арт-художников и другие активности.
Речной парад на Днепре
На 14:00 запланировано начало речного парада на Днепре рядом с Трухановым островом и Речным вокзалом. В нем примут участие катера Военно-морских сил и Государственной пограничной службы.
Концерт Андреа Бочелли
На площади Конституции возле Верховной рады в 17:00 начнется концерт итальянского тенора Андреа Бочелли в сопровождении Национального симфонического оркестра и хора Веревки. В концерте также примут участие солистки Национальной оперы Украины Людмила Монастырская и Тамара Калинкина, и певицы Тина Кароль и Джамала.
Концерт на НСК "Олимпийский"
На 18:00 запланирован праздничный концерт на главном стадионе страны. На нем выступят более 30 артистов, в том числе Тина Кароль, Джамала, BRUTTO и другие. Доход с благотворительного концерта пойдет на создание Центра современного искусства - музея Ивана Марчука. Вход платный, билеты можно найти на соответствующих сервисах.
Отметим, что также в Одессе пройдет военно-морской парад ко Дню независимости. В нем примут участие боевые корабли Украины и стран-участниц и партнеров НАТО, авиация, а также бронетехника. Одесситы и гости города смогут посмотреть на него вблизи пляжа Ланжерон.
Ранее мы писали о том, как военные готовятся к параду ко Дню Независимости.
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