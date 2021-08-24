Во вторник, 24 августа, Украина отмечает 30-ую годовщину независимости. В Киеве в связи с этим пройдет ряд торжественных мероприятий.

Парад в центре столицы

Утром, в 10:00, на Крещатике пройдет военный парад. В нем примут участие более 5 000 военных, 100 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Всего будет три колонны - пешая, воздушная и механизированная.

Фестиваль новой украинской культуры "Спалах"

С 12:00 на арт-заводе "Платформа" стартует первый фестиваль новой украинской культуры "Спалах". На нем выступят "Вагоновожатые", Cape Cod, "Палиндром" и другие. Фестиваль пройдет на двух сценах. Кроме того, на территории будет маркет украинских брендов, выставки стрит-арт-художников и другие активности.

Речной парад на Днепре

На 14:00 запланировано начало речного парада на Днепре рядом с Трухановым островом и Речным вокзалом. В нем примут участие катера Военно-морских сил и Государственной пограничной службы.

Концерт Андреа Бочелли

На площади Конституции возле Верховной рады в 17:00 начнется концерт итальянского тенора Андреа Бочелли в сопровождении Национального симфонического оркестра и хора Веревки. В концерте также примут участие солистки Национальной оперы Украины Людмила Монастырская и Тамара Калинкина, и певицы Тина Кароль и Джамала.

Концерт на НСК "Олимпийский"

На 18:00 запланирован праздничный концерт на главном стадионе страны. На нем выступят более 30 артистов, в том числе Тина Кароль, Джамала, BRUTTO и другие. Доход с благотворительного концерта пойдет на создание Центра современного искусства - музея Ивана Марчука. Вход платный, билеты можно найти на соответствующих сервисах.

Отметим, что также в Одессе пройдет военно-морской парад ко Дню независимости. В нем примут участие боевые корабли Украины и стран-участниц и партнеров НАТО, авиация, а также бронетехника. Одесситы и гости города смогут посмотреть на него вблизи пляжа Ланжерон.

Ранее мы писали о том, как военные готовятся к параду ко Дню Независимости.

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