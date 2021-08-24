Делегация Украинской Православной Церкви приняла участие в торжественном мероприятии "Благословение Украины" в день празднования 30-летия независимости Украины. Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) на своей странице в Фейсбук.

"Только что в Святой Софии состоялось традиционное мероприятие, которое ежегодно проходит в День Независимости - "Благословение Украины", в котором приняли участие главы основных конфессий Украины, а также Президент Украины Владимир Зеленский. Хотел бы отметить, что патриарха Варфоломея на нем не было.

Это была позиция и условие нашей Церкви, о чем я говорил ранее в предыдущих комментариях. А именно, что Украинская Православная Церковь не будет участвовать в мероприятии в Святой Софии, если там будет патриарх Варфоломей. Эту позицию мы донесли до ведома как Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, который выступил организатором этого мероприятия, так и государства", - подчеркнул митрополит Антоний.

Управделами УПЦ выразил благодарность Совету Церквей и государству.

"Мы благодарны за то, что нас услышали. Гости приезжают и уезжают, а нам здесь жить. И хочется жить во внутреннем мире и взаимопонимании", - подчеркнул митрополит Антоний.