"Угон" самолета Украины: в СМИ появились детали [ Редактировать ]
Во вторник, 24 августа, в украинских СМИ появилась информация об "угнанном" самолете из Афганистана. Об этом пишет издание "РИА Новости".
Как оказалось, украинский самолет, об угоне которого заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин, вечером 23 августа вылетел из Афганистана и без происшествий добрался до Ирана, откуда после заправки вылетел в Киев.
Так, никакого похищения самолета не было. При этом причины полета в Иран не называются.
При этом попавшее под санкции СНБО издание Страна.юа пишет, что самолет был выкуплен богатыми беженцами для полета в Иран. Портал сообщает со ссылкой на источники, что шииты-хазарейцы заплатили экипажу самолета "валютой, золотом и драгоценными камнями".
Напомним, что в МИД Украине опровергли информацию об угоне.
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