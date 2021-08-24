В Одессе прошел военно-морской парад: как это было (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 24 августа, в Одессе по случаю 30-й годовщины независимости Украины прошел военно-морской парад.
В рамках мероприятий состоялось прохождения боевых кораблей, катеров и судов с отработкой показательных элементов применения сил и средств Военно-морских сил Украины.
Также в программе празднования - пролет морской авиации совместно с Воздушными силами ВСУ, прохождение кораблей и катеров стран-партнеров, Пограничной службы и яхт Одесской областной федерации парусного спорта.
Также в Одессе состоялся марш защитников Украины. В нем приняли участие несколько сотен человек.
Ранее мы писали о том, как прошел парад в Киеве.
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