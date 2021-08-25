Морська частина параду відбулася в Одесі. Там у море вийшли військові кораблі України й НАТО. Було що подивитися і в інших містах. Найцікавіше зібрали наші кореспонденти.

Найпершими привітали Україну з тридцятою річницею незалежності - ужгородці. Вже вісім років поспіль люди зустрічають схід сонця з молитвою за Україну.

Анна, мешканка Ужгорода:

Будемо просити Бога у своїх молитвах. Щоб вже на кінець кінчилася війна. Мир, злагода запанували у нашій країні.

Петро, мешканець Ужгорода:

Щоб була у всіх робота, щоб наші діти не виїжджали за кордон, внуки і щоб всі були щасливі. Зі святом!

Разом молилися священики різних конфесій. Цього року окрім народного хору Закарпаття до Ужгорода приїхав колектив із Краматорська, що на Донеччині.

Наталія Петій-Потапчук, директорка-художня керівниця Закарпатського народного хору:

Це дуже добре коли на спільну молитву збираються всі разом. Люди різних національностей, віросповідань. І так і має бути тому що Україна об'єднує всіх.

У Львові також молились за Україну та за полеглих бійців. Десятки людей пройшли ходою від поля почесних поховань до Меморіалу пам'яті героїв Небесної сотні. У марші Нескорених участь взяли ветерани АТО та ООС.

Артур Кирєєв, учасник бойових дій на сході, організатор заходу:

Зараз ми вшанували всіх полеглих героїв України на кладовищі, зараз ідемо в шпиталь, подякувати хлопцям за захист.

Окрім звичайних державних стягів люди тримали прапори із підписами військових, що нині в зоні бойових дій. А в центрі маршу учасники несли восьми-метровий стяг.

В Одесі головною родзинкою свята стали військово-морські сили. Там провели масштабний парад, участь в якому взяли приблизно тридцять кораблів та катерів. Долучилися і закордонні - з Італії, Румунії, Болгарії та Грузії.

Для особливого враження ВМС навіть імітували щось на кшталт морського бою. Стріляли, зрозуміло, холостими набоями. З гелікоптерів, у воду, десантувалися спец-призначенці. З ревом пролітали винищувачі, а кульмінацією стала висадка бронетранспортерів з борту корабля "Юрій Олефіренко".

Великою регатою привітав країну з днем народження і Миколаїв. Окрім досвідчених спортсменів, розправляли вітрила і найменші учасники.

Філіпу лише 9, та він вже готується до спуску.

Філіп Манойленко учасник змагань:

Сначала выхожу на воду, проверяю шпринт и затяжку.

Через мало-вітряну погоду виконати всі завдання буде не просто. Але завдяки зусиллям учасників свято видовищне.

Видовищним було і святкування в Черкасах. Ювілею України містяни присвятили фестиваль "Крутий спуск". Понад півтора десятка учасників мали якомога ефектніше з'їхати із Замкового узвозу і вразити глядачів. Пожежна команда - ветерани фестивалю. Тож у своїй тачці нічого майже не змінили.

Сергій Шевченко, учасник перегонів:

Залишили те все, що і було, думаю на цей рік перше місце візьмемо. У нас є димові шашки, є балон, два балони накачені, які ми включимо. Той рік і позатой не було їх.

Забіги у вишиванках, перегони, конкурси і концерти. Святкова програма сьогодні відбулася в кожному місті і селі, адже немає куточка в Україні, де б сьогодні її не вітали з тридцятиріччям!