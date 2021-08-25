Пішов з життя барабанщик "The Rolling Stones" [ Редактировать ]
Пішов із життя барабанщик легендарного британського рок-гурту "The Rolling Stones". Чарлі Воттсу було 80 років. Відомо, що він помер в одній з лікарень Лондона, в оточенні рідних.
Причину смерті представники музиканта не називають. Та нещодавно він переніс медичну процедуру і вперше за 60 років пропустив турне "Стоунів". Музикант доєднався до гурту у 1963-му.
Протягом своєї кар'єри неодноразово потрапляв в 10-ку кращих барабанщиків планети за версією музичних видань.
Пол Маккартні, британський музикант:
Так сумно чути звістку про Чарлі Воттса. Він був чудовим хлопцем. Я знав, що бореться з хворобою, та не здогадувався, що все настільки серйозно. Мої співчуття його рідним і "Стоунам". Їм зараз особливо тяжко, адже Чарлі був їхньою опорою і просто фантастичним барабанщиком.
Том Роудс, фанат гурту "The Rolling Stones":
Я був на концертах "Стоунів" 10, чи 12 разів. Чарлі - неперевершений. Він не хизувався своїм талантом, любив джаз. Саме завдяки йому, музика гурту набувала ритму і під неї завжди кортіло танцювати.
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