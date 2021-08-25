Пішов із життя барабанщик легендарного британського рок-гурту "The Rolling Stones". Чарлі Воттсу було 80 років. Відомо, що він помер в одній з лікарень Лондона, в оточенні рідних.

Причину смерті представники музиканта не називають. Та нещодавно він переніс медичну процедуру і вперше за 60 років пропустив турне "Стоунів". Музикант доєднався до гурту у 1963-му.

Протягом своєї кар'єри неодноразово потрапляв в 10-ку кращих барабанщиків планети за версією музичних видань.

Пол Маккартні, британський музикант:

Так сумно чути звістку про Чарлі Воттса. Він був чудовим хлопцем. Я знав, що бореться з хворобою, та не здогадувався, що все настільки серйозно. Мої співчуття його рідним і "Стоунам". Їм зараз особливо тяжко, адже Чарлі був їхньою опорою і просто фантастичним барабанщиком.

Том Роудс, фанат гурту "The Rolling Stones":