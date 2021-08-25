На автодороге М03, вблизи села Россошенцы, водитель автомобиля Kia Cerato не справился с управлением и наехал на отбойник. В результате аварии погибли два человека, еще двое госпитализированы - среди них ребенок.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

Согласно данным правоохранителей, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров автомобиля Kia Cerato 1975 и 1977 года рождения. Водитель и несовершеннолетний ребенок были сразу госпитализированы в медицинские учреждения.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - отмечает пресс-служба полиции.

Причина и обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщали "Подробности", на днях в Киеве произошло ДТП с полицейским автомобилем. Патрульные проехали на красный сигнал светофора, после чего врезались в Chevrolet.