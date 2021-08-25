Во Львовской области произошло ДТП с тремя погибшими, один из которых - несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Авария произошла 24 августа в 23:05 в селе Попеля Дрогобычского района на автодороге Т-14-15 "Борислав-Самбор-Мостиска-Дрогобыч". Столкнулись легковые автомобили Volkswagen Passat и Volkswagen Golf, после чего один из автомобилей вспыхнул.

По предварительным данным следствия, водитель "Пассата", 19-летний житель Борислава, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Гольфом", за рулем которого находился 40-летний житель того же города.

В результате ДТП на месте аварии погибли водитель "Гольфа" и двое его пассажиров в возрасте 16 и 20 лет. Еще трое пассажиров "Гольфа" - двое 19-летних и один 17-летний - получили травмы и были госпитализированы.

Также за медицинской помощью обратились водитель "Пассата" и трое его пассажирок - жительницы Борислава в возрасте 18, 19 и 22 года.

Полицейские установили, что водитель Volkswagen Passat сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан, против него возбудили уголовное дело по ч.4 ст.286-1 УКУ - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения". Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Как сообщали "Подробности", на днях в Киеве произошло ДТП с полицейским автомобилем. Патрульные проехали на красный сигнал светофора, после чего врезались в Chevrolet.