Ситуація в аеропорту Кабула: коли припиняться рятівні польоти? [ Редактировать ]
В Афганістані залишається ще приблизно 90 українців. МЗС працює над шляхами евакуації. Там зазначили, що пріоритетом є саме українські громадяни та їхні рідні, але не виключають і евакуацію іноземців, якщо для цього будуть можливості.
А дедлайн може настати вже за тиждень - 31 серпня. Президент Джо Байден підтвердив, що Сполучені Штати витримають цей термін для остаточного виходу з Афганістану. Тож європейські країни вже готуються до згортання евакуаційних операцій.
Коли припиняться рятівні польоти з Кабула? І що станеться з людьми, яких не встигнуть вивезти? Тетяна Логунова розкаже.
Минають дні, а кадри з Афганістану ніби застигли в часі. Тисячі людей і вдень, і вночі чекають біля аеропорту Кабула. Не втрачаючи надії потрапити на літак, який врятує їх від помсти талібів. Часу на евакуацію залишається дедалі менше. Дедлайн - 31 серпня, коли Сполучені Штати планують повністю завершити виведення своїх військових з Афганістану. Тоді охороняти аеропорт і забезпечувати його роботу буде просто нікому.
Європейські країни обіцяють вивозити людей, допоки це буде можливо. Та водночас вже готуються до згортання евакуаційних польотів. У Німеччині, наприклад, планують припинити їх уже цієї п'ятниці чи суботи. Наразі в Афганістані залишаються ще триста німців та кілька тисяч афганців, які співпрацювали з німецькими військовими та організаціями.
Офіційно дати припинення евакуації з Афганістану уряд поки що не підтвердив. Проте сьогодні до Кабула спорядили відразу 5 військових літаків, що опосередковано вказує на поспіх. А канцлерка Ангела Меркель пообіцяла - Німеччина не залишить афганців у біді і після 31 серпня.
Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:
Завершення евакуаційних операцій найближчими днями не означає припинення зусиль щодо захисту афганських помічників. Ми допомагатимемо людям, які опинилися у скрутному становищі після захоплення влади "Талібаном".
До припинення рятівних польотів готуються і французи. Дипломати натякають - це може статися вже завтра.
Клеман Бон, державний секретар у справах Європи при МЗС Франції:
На жаль, це дуже ймовірно. Сполучені Штати підтвердили, що 31 серпня залишать Афганістан. Вони контролюють ситуацію в аеропорту, тому з міркувань безпеки ми не можемо залишатися там довше. Ми готуємося завершити операцію цього тижня.
А от британці планують літати до Кабула до останньої хвилини. Тобто до 31 серпня.
Домінік Рааб, міністр закордонних справ Великої Британії:
Ми використовуватимемо кожен день і годину, які залишилися, щоб забрати звідти наших громадян, афганців, які на нас працювали, а також науковців, журналістів та людей, які захищали права жінок.
Що станеться з тими, кого не встигнуть вивезти, велике питання. Представники "Талібану" вже заявили: після 31 серпня вони не дозволять жодних евакуаційних рейсів. І закликали західні країни евакуювати лише власних громадян. А не афганських фахівців, які потрібні для розбудови країни.
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