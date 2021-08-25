ДТП на Полтавщині: загинули двоє людей [ Редактировать ]
Смертельна ДТП на Полтавщині. Двоє загиблих, ще двоє травмовані. Аварія сталася поблизу села Розсошенці. Водій легковика не впорався з керуванням та наїхав на відбійник.
Двоє пасажирів загинули на місці. Водія та неповнолітню дитину доправили до лікарні. Обставини ДТП наразі встановлюють.
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