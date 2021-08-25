Відпочинок по-українськи: туристам вимикають світло та воду. Наша кореспондентка Христина Гашенко вирішила з'ясувати, як уникнути несумлінних власників готелів та туристичних шахраїв у Карпатах. Деталі в її матеріалі.

Гірське селище Славське. Щороку сюди на відпочинок приїздить більше ніж 40 тисяч туристів із різних куточків країни.

Прогулянки горами, катання на конях чи на позашляховиках - найбільше цікавить відпочивальників у Славському. А ще купання в чанах та басейнах.

Відпочити в Карпатах разом із сім'єю та друзями вирішив і Роман. Чоловік через інтернет замовив колибу. Приїхавши у Славське, оплатив проживання власникам. Утім, "привітність" господарів - туристів приголомшила.

Роман Крупа, житель Львова:

Частина дітей уже спала, частина дітей бавились на їхньому майданчику і прийшли господарі, вимкнули світло. Ми запитали чому так відбулося, то нас сказали, що ми порушуємо спокій. Але ми не співали, бо ж знову не хотіли розбудити наших дітей.

Темно. Силуети людей. Світло вимкнули.

- Вони говорять, що вони мають право сидіти скільки хочуть. Так, я виключила світло. - Так ми ж не галасуємо!

Утім, господарі "економили" і наступного дня, коли туристи мили посуд на кухні.

- Навіщо нам світло вимикають, коли ми посуду миємо? - Треба в бабусі спитати. - Так спитайте! Але ви вважаєте, це нормально? - Нє.

Із непрописаними умовами ці ж господарі і далі здають в оренду будинок відпочивальникам. Зараз ми знаходимося у Славському, біля будівлі, де і трапився інцидент. Сам же будинок знаходиться у центрі селища поруч із залізничним вокзалом, а це хороша пропозиція для туристів. Утім чому тут по-особливому ставляться до своїх клієнтів спробуємо з'ясувати у господарів.

Брама будинку зачинена на ключ. Із господарів ніхто не виходить. Телефоном власник пояснив: світло вимикали, бо економили.

Було в коридорі світло, і вистачало його.

Світло та вода - необхідні комунікації для клієнтів у відпочинкових комплексах. Тож вимикати їх протизаконно, пояснюють юристи.

Олександр Золотухін, юрист:

Найкраще викликати поліцію фіксувати факт порушення встановлювати особу яка фактично надавала послуги без документів відповідно вже пізніше звертатися в контролюючі органи

Це не єдиний випадок, який найчастіше трапляється із туристами. Шахраї здають в оренду вигадані будинки.

Христина Пронь, спеціалістка відділу туризму та комунікації Славської селищної ради:

Брали оренду якось там мінімальний завдаток за той будинок, а потім коли гості скидали цей завдаток то орендарі просто зникали.

Усього в Славському понад пів тисячі будинків, які здають в оренду людям. Щоб потрапити до відповідальних господарів, треба орієнтуватися на ціну, яка повинна бути не занадто низькою. А ще самі ж відпочивальники радять читати відгуки.

Володимир, турист:

Там реальні люди пишуть їх відповідно вони не є на крученими і тоді можна звернути увагу на всі мінуси.

Андрій та Галина, туристи:

Ну якщо ти молода сім'я там нема ніхто не вагітний, ніхто не хворий, ніхто не боїться ризикувати подорожувати, то можна ризикнути.

Утім, здебільшого у Славське таки їдуть, не підозрюючи про несумлінних господарів.

Сергій та Ірина Разіни, туристи:

Ми спонтанно собрались поэтому и думать о чем то там о плохом, думали только о хорошем.

Літній сезон у Карпатах триватиме щонайменше до середини вересня. А в жовтні розпочнеться раннє бронювання відпочинкових будинків на різдвяні свята. Тож місцеві гіди радять добре перевіряти орендодавців.