Відпочинок у Карпатах: чому туристам вимикають світло та воду? [ Редактировать ]
Відпочинок по-українськи: туристам вимикають світло та воду. Наша кореспондентка Христина Гашенко вирішила з'ясувати, як уникнути несумлінних власників готелів та туристичних шахраїв у Карпатах. Деталі в її матеріалі.
Гірське селище Славське. Щороку сюди на відпочинок приїздить більше ніж 40 тисяч туристів із різних куточків країни.
Прогулянки горами, катання на конях чи на позашляховиках - найбільше цікавить відпочивальників у Славському. А ще купання в чанах та басейнах.
Відпочити в Карпатах разом із сім'єю та друзями вирішив і Роман. Чоловік через інтернет замовив колибу. Приїхавши у Славське, оплатив проживання власникам. Утім, "привітність" господарів - туристів приголомшила.
Роман Крупа, житель Львова:
Частина дітей уже спала, частина дітей бавились на їхньому майданчику і прийшли господарі, вимкнули світло. Ми запитали чому так відбулося, то нас сказали, що ми порушуємо спокій. Але ми не співали, бо ж знову не хотіли розбудити наших дітей.
Темно. Силуети людей. Світло вимкнули.
- Вони говорять, що вони мають право сидіти скільки хочуть. Так, я виключила світло. - Так ми ж не галасуємо!
Утім, господарі "економили" і наступного дня, коли туристи мили посуд на кухні.
- Навіщо нам світло вимикають, коли ми посуду миємо? - Треба в бабусі спитати. - Так спитайте! Але ви вважаєте, це нормально? - Нє.
Із непрописаними умовами ці ж господарі і далі здають в оренду будинок відпочивальникам. Зараз ми знаходимося у Славському, біля будівлі, де і трапився інцидент. Сам же будинок знаходиться у центрі селища поруч із залізничним вокзалом, а це хороша пропозиція для туристів. Утім чому тут по-особливому ставляться до своїх клієнтів спробуємо з'ясувати у господарів.
Брама будинку зачинена на ключ. Із господарів ніхто не виходить. Телефоном власник пояснив: світло вимикали, бо економили.
Було в коридорі світло, і вистачало його.
Світло та вода - необхідні комунікації для клієнтів у відпочинкових комплексах. Тож вимикати їх протизаконно, пояснюють юристи.
Олександр Золотухін, юрист:
Найкраще викликати поліцію фіксувати факт порушення встановлювати особу яка фактично надавала послуги без документів відповідно вже пізніше звертатися в контролюючі органи
Це не єдиний випадок, який найчастіше трапляється із туристами. Шахраї здають в оренду вигадані будинки.
Христина Пронь, спеціалістка відділу туризму та комунікації Славської селищної ради:
Брали оренду якось там мінімальний завдаток за той будинок, а потім коли гості скидали цей завдаток то орендарі просто зникали.
Усього в Славському понад пів тисячі будинків, які здають в оренду людям. Щоб потрапити до відповідальних господарів, треба орієнтуватися на ціну, яка повинна бути не занадто низькою. А ще самі ж відпочивальники радять читати відгуки.
Володимир, турист:
Там реальні люди пишуть їх відповідно вони не є на крученими і тоді можна звернути увагу на всі мінуси.
Андрій та Галина, туристи:
Ну якщо ти молода сім'я там нема ніхто не вагітний, ніхто не хворий, ніхто не боїться ризикувати подорожувати, то можна ризикнути.
Утім, здебільшого у Славське таки їдуть, не підозрюючи про несумлінних господарів.
Сергій та Ірина Разіни, туристи:
Ми спонтанно собрались поэтому и думать о чем то там о плохом, думали только о хорошем.
Літній сезон у Карпатах триватиме щонайменше до середини вересня. А в жовтні розпочнеться раннє бронювання відпочинкових будинків на різдвяні свята. Тож місцеві гіди радять добре перевіряти орендодавців.
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