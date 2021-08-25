Юрій Вілкул виконуватиме обов'язки міського голови Кривого Рогу [ Редактировать ]
Юрій Вілкул знову виконуватиме обов'язки міського голови Кривого Рогу. Рішення про це ухвалили місцеві депутати. Голосування провели на позачерговій сесії. Нагадаю, попередній мер - Костянтин Павлов загинув.
Тож депутати мали обрати тимчасового виконувача обов'язків. Нового градоначальника буде визначено на місцевих виборах. За попередніми даними, вони відбудуться в березні наступного року.
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