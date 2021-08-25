Яма на ямі, які просто не оминути

Убивця машин. Так називають найгіршу дорогу на Рівненщині. Проїхати нею і не поламати авто майже неможливо. Напрямок завдовжки тридцять кілометрів перевізники просто відмовляються обслуговувати.

Чи є надія на ремонт - розпитували наші кореспонденти.

Яма на ямі, які просто не оминути. Така дорога із Володимирця до села Великі Телковичі.

Іван, водій маршрутки:

В мене нерви здають їздити кожен день. Я два дні, більш не можу витримати. Потім оддихаю. Включив одну передачу їдеш 20 кілометрів всю дорогу.

Автобус сполученням Вараш-Бишляк - єдиний, що віднедавна доїжджає до цього села. Водій Іван розповідає, громадський транспорт такого бездоріжжя не витримує. Селяни ж бояться, що возити їх скоро взагалі не буде кому.

Любов, жителька села Великі Телковичі:

Погрожують що цю варашську маршрутку закриють. Ще говорять про те, що, ну хто його знає, поламається він - вже не має рейсів. Ну так. Отак живем. Звичайно, що мука.

Про те, що тут колись був асфальт, уже майже нічого не нагадує. Всюди лише величезні ями та глибокі вирви.

Дмитро Блищик, житель села Великі Телковичі:

Буває, що пожар в селі. "Пожарна", щоб доїхала - треба годину-півтора чекати. Вже приїжджає на згарище. Не встигають. Так само "швидка" по цій дорозі їде дві години. Колеса пробивають і піддони і пороги на машині гнуть.

Для водіїв: що не поїздка - то ремонт.

Федір Калюта, житель села Млинок:

Гірше не може бути дороги. Я ще гірших дорог не бачив. Мусиш тормозити. Якби ще понижена була передача, то ще б на понижену включати. Так мучимся. Проїдеш сто кілометрів - тра щось по ходовій ремонтувати.

Гіршої дороги на Рівненщині не бачила й наша знімальна група.

Місцеві кажуть без запасного колеса в дорогу не рушають. Нам співчувають, і з ремонтом - допомогли.

Ця дорога не для таких машин.

У таких глибоких вибоїнах усі Великі Телковичі та ще зо двадцять кілометрів шляху за селом. Ця дорога з'єднує з десяток сіл із центром громади. Коли востаннє її ремонтували, селяни й пригадати не можуть.

Сергій Блищик, житель села Великі Телковичі:

- Чи в вісімдесятих, чи в яких роках будували цю дорогу, то тоді вона була в нормальному стані. - Більше нічого? - Після цього не було тут ніякого ямкового ремонту. Нічого тут не робилося.

Уже не один рік чиновники обіцяють селянам шлях підлатати. Та від обіцянок, жартують люди, ями тільки глибшають.

Оксана Март, жителька села Борове:

Кажу Господи єту дорогу хоть засиплють щебенкою, щоб хоч одну яму минути можна було, а то ніяк нє.

Селищний голова пояснює, дорога на балансі області. Там обіцяють взятися за ремонт уже цьогоріч. Щоправда, залатати мають лише шість кілометрів.

Василь Ковенько, голова Володимирецької ОТГ:

Є підрядчик який зайде з першого вересня. В громади таких коштів в нас немає. Ми можемо максимум, що зробити це зробити як мінімум документацію. Будем просити знову ж таки область, просити депутатів Верховної, щоби віднайти кошти на сьогоднішній день перемонтувати ці дороги.

Коли дійдуть руки до капітального ремонту всієї дороги, місцеві посадовці не можуть навіть спрогнозувати. Цей шлях, кажуть, латанням ям не врятуєш. Водночас поїздку із Володимирця до Великих Телковичів самі місцеві називають тим ще екстримом. Кажуть, раз ремонту їм не бачити - запрошують любителів гострих відчуттів випробувати їхнє бездоріжжя.