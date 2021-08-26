Несмотря на стабилизацию эпидемической обстановки во многих странах, каждый день по всему миру фиксируют 4,5 млн случаев заболевания и 68 тыс. смертей. Мир осенью должен готовиться к новой волне пандемии.

Об этом сообщает гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Организация допустила, что число заболевших коронавирусом по всему миру в начале следующего года превысит отметку 200 млн человек. Оценка будет верна, если правительства не смогут остановить нынешние темпы заражения.

Гебрейсус подчеркнул, что реальное число заболевших существенно отличается от официальной статистики ВОЗ.

"Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее", - заявил глава ВОЗ.

Читайте также, Глава ВОЗ Тедрос Гебреесус заявил, что бустерные прививки от COVID-19 следует отложить. Поскольку сначала необходимо обеспечить вакцинами те страны, где иммунизировано 1 или 2 процента населения, препараты, предназначенные для повторной вакцинации, должны быть переданы странам.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения создает новую группу экспертов, которая будет работать над выяснением происхождения коронавируса. ВОЗ также надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай по изучению происхождения SARS-CoV-2.

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